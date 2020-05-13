У Lexus з'явиться найменший кросовер

Компанія Lexus планує розширити лінійку кросоверів найкомпактнішою моделлю BX. Про це повідомляє видання Autohome з посиланням на інсайдерів в компанії.

2021 Toyota Yaris Cross newsroom.toyota.eu

Найменший представник позашляхового сімейства Lexus займе своє місце на сходинку нижче UX. А основою для його створення послужить представлений недавно Toyota Yaris Cross. Очікується, що новинка отримає власний дизайн, виконаний в стилістиці старших побратимів, а платформа буде використана TNGA-B.

Концепт Lexus LF-SA newsroom.lexus.eu

Ідея компактного кросовера Lexus з'явилася давно. Ще навесні 2015 року на автошоу в Женеві компанія представила футуристичний концепт LF-SA. Автомобіль мав екстравагантний дизайн екстер'єру та інтер'єру.

Концепт Lexus LF-SA newsroom.lexus.eu

Як і личить представникам родини Lexus, модель BX отримає широкий список опцій і багате оснащення. Автомобіль буде оснащуватися гібридним силовим агрегатом, що складається з 1,5-літрового атмосферного мотора, електродвигуна і гібридної трансмісії.

Концепт Lexus LF-SA newsroom.lexus.eu

Не виключено, що в максимальній комплектації буде доступна електрична система повного приводу E-Four. Поява Lexus BX очікується в найближчі кілька років.

Концепт Lexus LF-SA newsroom.lexus.eu

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota відзначила черговий ювілей своєї гібридної моделі Prius випуском спецсперіі.