У легендарну Волгу встановили величезний мотор від пікапа

Фанати Волги ГАЗ-21 визнають, що автомобілю не вистачає більш потужного двигуна, який поєднувався б з приємним класичним дизайном. Цю недоробку виправили за допомогою американського V8.

Історія ГАЗ-21, що зображений на фото, почалася в 1959 році – саме тоді було виготовлено конкретний екземпляр. У 2006 році стара Волга потрапила до рук досить креативного власника, який зважився на сміливий експеримент щодо покращення автомобіля.

ГАЗ-21 Волга отримала мотор Ford F-100 drive2.ru

Цікаво, що протягом майже 50 років до цього за машиною відмінно доглядали, тому радянський автомобіль був у відмінному стані. Добре, що не довелося нічого ремонтувати. Але потужності все ж хотілося більше.

ГАЗ-21 Волга отримала мотор Ford F-100 drive2.ru

ГАЗ-21 Волга отримала мотор Ford F-100 drive2.ru

Тому двигун ГАЗ 21 замінили на американський мотор V8 об'ємом 4,8 л від пікапа Ford F-100 з віддачею 130 л.с. Але модифікації цим не обмежилися. Доопрацюванню також піддалися гальма та підвіска. У салоні з'явилися елементи від більш ранньої серії ГАЗ-21.

ГАЗ-21 Волга отримала мотор Ford F-100 drive2.ru

ГАЗ-21 Волга отримала мотор Ford F-100 drive2.ru

Зовні відрізнити допрацьований автомобіль від стандартної Волги можна по зменшеному кліренсу та новій вихлопній системі з двома патрубками.

Двигун Ford F-100 V8 переїхав під капот Волги bringatrailer.com

ГАЗ-21 Волга отримала мотор Ford F-100 drive2.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про появу абсолютно нової Волги, створеної на базі лімузина Путіна.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!