У Land Rover з'явиться бюджетний кросовер

Британська компанія Jaguar Land Rover готується істотно розширити модельну лінійку, зокрема, завдяки компактному недорогому кросоверу в стилі Defender.

Про це повідомляє портал WhatCar? За даними британського видання, однією з новинок, яка запланована на 2022 рік, стане "baby-Defender". Це буде компактний кросовер, виконаний у стилістиці нового покоління Land Rover Defender. Однак, якщо вартість повнорозмірного "Дефа" у Великобританії стартує із 43 тисяч фунтів, то "малюк" коштуватиме від 25 тисяч фунтів. Поява такої новинки дасть змогу залучити до марки молодшу аудиторію.

2021 Land Rover Defender landrover.co.uk

Очікується, що базова версія компактного кросовера отримає передній привід і 1,5-літровий турбований мотор. Пізніше з'явиться варіант із гібридною силовою установкою PHEV, а також версія з повним приводом. Як конкуренти для моделі розглядаються такі компактні SUV, як Audi Q3, BMW X1 і Volvo XC40.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jaguar Land Rover розширює лінійку гібридів і спецверсій.