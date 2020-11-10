У кросовера Hyundai з'явиться спортивна версія

Hyundai Tucson N Line стане п'ятою із семи нових спортивних моделей сімейств N і N Line, які компанія представить у найближчі два роки.

Про це повідомлять пресслужба компанії. Від звичайних побратимів версії N і N Line будуть відрізнятися власним більш агресивним аеродинамічним обвісом, розширеною комплектацією, спортивними акцентами в салоні та більш продуктивними силовими агрегатами.

Нещодавно компанія вже презентувала нову Sonata у виконанні N Line, а тепер показала тизери популярного кросовера Tucson у версії N Line, який розширить сімейство моделей наступного року. Для Tucson Tucson N Line призначена роль ключової моделі в планах компанії з розширення лінійки спортивним моделей із логотипом N.

На вершині сімейства будуть "заряджені" модифікації Veloster N і Elantra N, а спортивні версії N Line будуть представлені моделями Sonata, Elantra та Tucson. За задумом творців, різноманітні за своїми технічними компонентами і стайлінгом моделі N серії дозволять задовольнити як любителів спортивного стилю в дизайні, так і справжніх фанів швидкості.

Tucson N Line отримає більш емоційний екстер'єр із розвиненими аеродинамічними елементами, а також спортивний салон з алюмінієвими акцентами і червоною строчкою в оздобленні. Крім того, для моделі буде запропонована унікальна комплектація і оригінальні колірні рішення як для екстер'єру, так і для інтер'єру. Дебют Tucson N Line запланований на весну наступного року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанії Hyunda і Kia готують рамний всюдихід.