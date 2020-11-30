У колишній республіці СРСР всі авто зобов'язали повністю пофарбувати у білий колір

У колишній радянській республіці Туркменістан знову ускладнили життя місцевим автомобілістам. Раніше влада заборонила використовувати машини будь-яких кольорів, крім білого, а тепер, згідно з новим розпорядженням, всі автомобілі повинні бути повністю пофарбовані у білий колір – зокрема, зовнішні декоративні пластикові елементи.

Про це повідомляє видання Turkmen.news. Відзначається, що, заборона поширюється навіть на ті деталі темних кольорів, встановлення яких передбачене в такому вигляді заводом-виробником. Серед них, наприклад, радіаторна решітка, корпуси бічних дзеркал, нефарбовані бампери та ін. Водночас ніякі відмовки ДАІ не приймає – за відповідне порушення правоохоронці почали виписувати штрафи, а ті автомобілі, які приїжджають на ТО та не повністю пофарбовані в білий колір, не можуть отримати допуск для експлуатації на дорогах.

Як пишуть місцеві ЗМІ, це положення офіційно не включено в законопроект, але перефарбовувати автомобілі доведеться всім без винятку громадянам. З чуток, таке рішення пов'язане з тим, що президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов просто любить білий колір і не терпить машини інших кольорів. Водночас це далеко не перше абсурдне розпорядження лідера країни: наприклад, раніше в Туркменістані заборонили видавати номери, які починаються на цифри "77", оскільки такі держзнаки зарезервовані за самим Бердимухамедовим і його родичами. Крім того, з 2018 року в країні введено негласну заборону на керування для жінок: їм не продовжують старі права і не видають нові.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на звалищі в Москві знайшли покинутий поліцейський "Гелендваген". У гнітючому стані машина знаходиться вже як мінімум 9 років.