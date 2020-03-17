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17 березня • оновлено в 18:36
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У Китаї створили чергового суперника Skoda Octavia за $10 000

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В середньому класі одним з найбільш популярних автомобілів є Skoda Octavia. Але з цим не готові погодитись китайські виробники. Новий Baojun RC-5 боротиметься з чеським ліфтбеком.

Китайський автомобіль спробує залучити покупців ціною. Прогнозована цифра – 10 тис. доларів. Помітно дешевше за Шкода Октавія. Але, як неважко здогадатися, в порівнянні з європейським автомобілем доведеться погодитись з деякими компромісами.

Китайський Baojun RC-5 буде змагатися зі Шкода Октавія

Китайський Baojun RC-5 буде змагатися зі Шкода Октавія

Міністерство промисловості КНР

Те, що можна без зусиль підкреслити згідно з фото з бази Міністерства промисловості Китаю, – погана підгонка кузовних елементів з нерівномірними швами. Але це особливість тиражованого китайського автопрому, який в даній ситуації ще й поєднується з низькою ціною автомобіля.

Дизайн Baojun RC-5 досить цікавий, але виконання розчаровує

Дизайн Baojun RC-5 досить цікавий, але виконання розчаровує

Міністерство промисловості КНР

Baojun RC-5 – плід співпраці концернів SAIC та General Motors. Ви тепер в курсі, хоча навряд чи це могло про щось сказати. Новий бюджетний автомобіль (який, як і Octavia, отримав кузов ліфтбек) варто похвалити за досить самобутній дизайн. Навіть всередині модельного ряду Baojun новий RC-5 не схожий на своїх сусідів.

Хромована обробка стане відмінною рисою топової комплектації китайської новинки

Хромована обробка стане відмінною рисою топової комплектації китайської новинки

Міністерство промисловості КНР

Дизайн передньої частини характеризується великою решіткою і вузькими денними ходовими вогнями. Під ними – брутально оформлені блоки головного світла. Пластичний бампер створює зовнішність більш дорогого автомобіля.

Дорога модифікація Baojun RC-5 відрізняється просунутим обладнанням

Дорога модифікація Baojun RC-5 відрізняється просунутим обладнанням

Міністерство промисловості КНР

Задні ліхтарі виконали в досить простій формі. Але вони з'єднані між собою чорною глянсовою поперечиною або світлодіодною смужкою в більш дорогих модифікаціях. Також помітно, що топові версії отримають камеру заднього огляду.

Напевно, Skoda Octavia не надто злякалася свого нового китайського суперника

Напевно, Skoda Octavia не надто злякалася свого нового китайського суперника

skoda-auto.com

Покупці зможуть придбати китайський автомобіль з бензиновим 1,5-літровим двигуном, який в безнаддувному варіанті видає 99 к.с., а з турбіною 147 к.с.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про інший китайський автомобіль, який вирішив змагатися з новою Skoda Octavia.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
General Motors SAIC Skoda бюджетний автомобіль китайський автомобіль нові авто авто
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