У Китаї створили чергового суперника Skoda Octavia за $10 000

В середньому класі одним з найбільш популярних автомобілів є Skoda Octavia. Але з цим не готові погодитись китайські виробники. Новий Baojun RC-5 боротиметься з чеським ліфтбеком.

Китайський автомобіль спробує залучити покупців ціною. Прогнозована цифра – 10 тис. доларів. Помітно дешевше за Шкода Октавія. Але, як неважко здогадатися, в порівнянні з європейським автомобілем доведеться погодитись з деякими компромісами.

Китайський Baojun RC-5 буде змагатися зі Шкода Октавія Міністерство промисловості КНР

Те, що можна без зусиль підкреслити згідно з фото з бази Міністерства промисловості Китаю, – погана підгонка кузовних елементів з нерівномірними швами. Але це особливість тиражованого китайського автопрому, який в даній ситуації ще й поєднується з низькою ціною автомобіля.

Дизайн Baojun RC-5 досить цікавий, але виконання розчаровує Міністерство промисловості КНР

Baojun RC-5 – плід співпраці концернів SAIC та General Motors. Ви тепер в курсі, хоча навряд чи це могло про щось сказати. Новий бюджетний автомобіль (який, як і Octavia, отримав кузов ліфтбек) варто похвалити за досить самобутній дизайн. Навіть всередині модельного ряду Baojun новий RC-5 не схожий на своїх сусідів.

Хромована обробка стане відмінною рисою топової комплектації китайської новинки Міністерство промисловості КНР

Дизайн передньої частини характеризується великою решіткою і вузькими денними ходовими вогнями. Під ними – брутально оформлені блоки головного світла. Пластичний бампер створює зовнішність більш дорогого автомобіля.

Дорога модифікація Baojun RC-5 відрізняється просунутим обладнанням Міністерство промисловості КНР

Задні ліхтарі виконали в досить простій формі. Але вони з'єднані між собою чорною глянсовою поперечиною або світлодіодною смужкою в більш дорогих модифікаціях. Також помітно, що топові версії отримають камеру заднього огляду.

Напевно, Skoda Octavia не надто злякалася свого нового китайського суперника skoda-auto.com

Покупці зможуть придбати китайський автомобіль з бензиновим 1,5-літровим двигуном, який в безнаддувному варіанті видає 99 к.с., а з турбіною 147 к.с.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про інший китайський автомобіль, який вирішив змагатися з новою Skoda Octavia.

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