У Києві зняли Mercedes, у якого на ходу змінюються номерні знаки

У Києві зняли заряджений седан Mercedes-Benz S63 AMG, у якого просто на ходу один номерний знак змінюється на інший. Секрет полягає в тому, що машина споряджена так званою рамкою-перевертнем.

Відповідний ролик опублікував Facebook-канал "Київ Оперативний". Як зазначається в описі до відео, рамка-перевертень дозволяє поміняти номера із салону машини всього за кілька секунд. Коштує такий девайс недешево – приблизно 250 доларів, і він ще не так поширений на столичних дорогах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Номери у "Мерседеса" помінялися лише за кілька секунд Скриншот публікації

Однією з головних функцій рамок-перевертнів продавці називають можливість приховати номерний знак від камер контролю швидкості. Водночас використовувати їх можна і цілком легально: в тому разі, якщо у машини є два номери – основний та індивідуальний (іменний), який часто є держзнаком, що дублює.

Так виглядає рамка перевертень drive2

Відзначимо, що за приховування номера або використання держзнака від іншого транспортного засобу в Україні передбачений штраф в розмірі 170 грн. Водночас штраф за перевищення швидкості становить від 255 до 510 грн.

Як раніше писав OBOZREVATEL: