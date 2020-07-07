У Києві зняли дуже нахабного водія на позашляховику Bentley
У соцмережі Instagrtam з'явилося відео зі злісним порушником на Bentley Bentayga. Один з автомобілістів зняв, як його "колега по потоку" на елітному позашляховику доволі нахабним чином об'їхав пробку тротуаром.
Як випливає з ролика, опублікованому в акаунті ukraine_cars, випадок стався в Києві. На одній з доріг утворився затор, і в той час як інші водії спокійно чекали своєї черги проїзду, водій Бентайгі вирішив проскочити тягучку, виїхавши на узбіччя.
Автор ролика був глибоко обуреним побаченим і не розумів, чому інший автомобіліст вирішив пустити розкішний Бентлі назад у потік. Втім, останній не сильно горів бажанням повернутися на дорогу – на відео видно, що він і далі продовжував долати пробку, використовуючи для цього тротуар.
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