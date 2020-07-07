У Києві зняли дуже нахабного водія на позашляховику Bentley

У соцмережі Instagrtam з'явилося відео зі злісним порушником на Bentley Bentayga. Один з автомобілістів зняв, як його "колега по потоку" на елітному позашляховику доволі нахабним чином об'їхав пробку тротуаром.

Як випливає з ролика, опублікованому в акаунті ukraine_cars, випадок стався в Києві. На одній з доріг утворився затор, і в той час як інші водії спокійно чекали своєї черги проїзду, водій Бентайгі вирішив проскочити тягучку, виїхавши на узбіччя.

Злісний порушник на Bentley Bentayga. Скріншот відео

Автор ролика був глибоко обуреним побаченим і не розумів, чому інший автомобіліст вирішив пустити розкішний Бентлі назад у потік. Втім, останній не сильно горів бажанням повернутися на дорогу – на відео видно, що він і далі продовжував долати пробку, використовуючи для цього тротуар.

Злісний порушник на Bentley Bentayga. Скріншот відео

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