У Києві зняли автомобіль з незвичайним захистом від ударів при ДТП

У Києві зняли незвичайний Smart. Німецька малолітражка привернула увагу своїм "радикальним" тюнінгом, головним елементом якого є захист від ударів при ДТП.

Відповідне фото автомобіля опублікував користувач Facebook Петро Каморний.

Смарт з незвичайнbv захистом від ударів при ДТП. Скріншот публікації

Як видно, спереду і ззаду у Смарта встановлені великі трубчасті екрани. Причому за розмірами вони перевищують ширину самого авто.

Очевидно, з таким доважком власник авто може взагалі не бояться пересуватися завантаженими вулицями міста.

Втім, це не єдина машина на вулицях Києва, яка має такий захист. У коментарях до фото один з користувачів залишив знімок ГАЗ-31105 "Волга" – цей автомобіль також звертає на себе увагу "каркасом безпеки", але в даному випадку він встановлений не тільки спереду і ззаду, а по периметру всього авто.

Волга з "обвісом" по периметру. Фото: Олег Снісарь, Facebook

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