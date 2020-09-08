У Києві знайшли величезний будинок на колесах на базі вантажівки Mercedes

У Києві на парковці помітили величезну вантажівку Mercedes Unimog, на базі якої побудували мобільний будинок. На фото помітно, що транспортний засіб ледь поміщається в межах паркувального місця.

Фото з'явилися на сторінці Instagram @ topcars_u.a. На них зображено Mercedes на швейцарських реєстраційних номерах.

Варто відзначити, що Mercedes Unimog – знаменита вантажівка, що підготовлена до суворого бездоріжжя. Цьому сприяють продумана геометрична прохідність, повноприводна трансмісія, високий дорожній просвіт і великі колеса.

У житловому модулі, який розробили за індивідуальним замовленням, є кухня і спальне місце. Особливістю конкретного автомобіля є можливість вирушити у подорож в "дикі" місця, куди неможливо дістатися в звичному кемпері.

Mercedes Unimog ледь поміщається на стандартному паркувальному місці. Фото: Instagram @ topcars_u.a

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про рідкісний Mercedes за 6 000 000 гривень, який знайшли в Харкові.

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