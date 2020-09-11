У Києві знайшли стару Lamborghini за $350 000. Фото

У Києві помітили ексклюзивний суперкар Lamborghini Murcielago LP640. Таких автомобілів в Україні дуже мало. Конкретний екземпляр попався в білому кольорі.

Фото опублікували на TopGir. Коли модель була новою, стартова ціна становила $350 000. Але автомобіль зняли з виробництва в 2010 році. На зміну прийшов суперкар Lamborghini Aventador.

Досі Lamborghini Murcielago виглядає дуже ефектно. Фото: topgir.com.ua

Індекс LP640 в імені моделі говорить про потужність – V12 об'ємом 6,5 л видає 640 к.с. Всі Murcielago повнопривідні. Виробник так і не наважився запропонувати покупцям модифікацію з заднім приводом з міркувань безпеки.

Дизайн Lamborghini Murcielago LP640 добре знайомий багатьом любителям гоночних відеоігор. Фото: topgir.com.ua

Розгін до 100 км/год займає лише 3,3 с, а максимальна швидкість досягає 330 км/год.

Двигун Lamborghini Murcielago видає 640 к.с. Фото: topgir.com.ua

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