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У Києві знайшли стару Lamborghini за $350 000. Фото

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
7,6 т.
На фото показали дуже рідкісну Lamborghini. Фото: topgir.com.ua

У Києві помітили ексклюзивний суперкар Lamborghini Murcielago LP640. Таких автомобілів в Україні дуже мало. Конкретний екземпляр попався в білому кольорі.

Фото опублікували на TopGir. Коли модель була новою, стартова ціна становила $350 000. Але автомобіль зняли з виробництва в 2010 році. На зміну прийшов суперкар Lamborghini Aventador.

Досі Lamborghini Murcielago виглядає дуже ефектно.

Індекс LP640 в імені моделі говорить про потужність – V12 об'ємом 6,5 л видає 640 к.с. Всі Murcielago повнопривідні. Виробник так і не наважився запропонувати покупцям модифікацію з заднім приводом з міркувань безпеки.

Дизайн Lamborghini Murcielago LP640 добре знайомий багатьом любителям гоночних відеоігор.

Розгін до 100 км/год займає лише 3,3 с, а максимальна швидкість досягає 330 км/год.

Двигун Lamborghini Murcielago видає 640 к.с.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про рідкісний Mercedes за 6 000 000 гривень, який виявили в Харкові.

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