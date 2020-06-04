У Києві за неправильну парковку забрали Rolls-Royce за 11 млн

Новини 17:41, 4.06.2020 Оновлено: 17:55, 4.06.2020

У центрі Києва помітили евакуатор із дуже незвичайним, дорогим вантажем. На платформі фургона зняли рідкісний Rolls-Royce Wraith.

Відповідне фото було опубліковано на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Евакуйований Rolls-Royce
facebook.com/KyivOperativ

Судячи з усього, розкішного "британця" евакуювали за неправильну парковку і везли на штрафмайданчик. На це вказує назва компанії, яку нанесено на бортах евакуатора – ТОВ "Експедиція 777". Саме ця фірма займається в столиці евакуацією неправильно припаркованих авто.

Не виключено, що цей Rolls-Royce Wraith став найдорожчим авто в Києві, яке забрали на штрафмайданчик. Коштує такий автомобіль від 11,2 млн грн.

До речі, Rolls-Royce Wraith випускається з 2013 року до сьогодні. Це 5,2-метрове купе з двома дверима, яке оснащується мотором 6,6 L V12 на 632 сили. Позначку у 100 км/год машина долає за 4,6 сек, максимальна швидкість становить 250 км/год .

Rolls-Royce Wraith
caranddriver.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві вже почали "боротися" з системою автофіксації порушень ПДР.

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