У Києві за неправильну парковку забрали Rolls-Royce за 11 млн

У центрі Києва помітили евакуатор із дуже незвичайним, дорогим вантажем. На платформі фургона зняли рідкісний Rolls-Royce Wraith.
Відповідне фото було опубліковано на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Евакуйований Rolls-Royce
facebook.com/KyivOperativ
Судячи з усього, розкішного "британця" евакуювали за неправильну парковку і везли на штрафмайданчик. На це вказує назва компанії, яку нанесено на бортах евакуатора – ТОВ "Експедиція 777". Саме ця фірма займається в столиці евакуацією неправильно припаркованих авто.
Не виключено, що цей Rolls-Royce Wraith став найдорожчим авто в Києві, яке забрали на штрафмайданчик. Коштує такий автомобіль від 11,2 млн грн.
До речі, Rolls-Royce Wraith випускається з 2013 року до сьогодні. Це 5,2-метрове купе з двома дверима, яке оснащується мотором 6,6 L V12 на 632 сили. Позначку у 100 км/год машина долає за 4,6 сек, максимальна швидкість становить 250 км/год .
Rolls-Royce Wraith
caranddriver.com
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві вже почали "боротися" з системою автофіксації порушень ПДР.
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