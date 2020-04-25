У Києві з 1 травня вводять автоматичні штрафи для водіїв: де встановлені камери

Тимур Григоренко Новини 14:21, 25.04.2020 Оновлено: 15:36, 25.04.2020

У Києві з 1 травня запустять систему відеофіксації, яка буде автоматично фіксувати порушення Правил дорожнього руху та виписувати водіям штрафи.

За час тестування програми розробили алгоритм автоматичної фіксації порушень ПДР.

Так, спершу камера зніме перевищення швидкості водієм. Порушення відобразиться на комп'ютері у поліції, де перевірять держномер авто.

ДТП в Києві

Після поліцейські повинні встановити збіг номера машини з її маркою, і тільки потім скласти адміністративний протокол.

Протокол порушнику відправлять поштою і цифрову версію продублюють в електронному кабінеті водія. При цьому порушник може ознайомитися з фото, відео та дізнатися місце і час порушення ПДР. Якщо ж за кермом був не власник авто, то адміністративний штраф оплачує порушник.

Камера може фіксувати порушення, за які встановлені такі штрафи:

  • перевищення швидкості на 20 км/ год, ігнорування знаків, розмітки, правил зупинки і стоянки, проїзд по тротуару – 255 грн

  • порушення проїзду перехресть, їзда на червоне світло, порушення дистанції або інтервалу, невключення повороту, користування мобільним телефоном – 425 грн

  • перевищення швидкості на 50 км/год, порушення правил зупинки або стоянки, які заважають проїзду транспорту – 510 грн

  • зупинка або стоянка на місцях для інвалідів – 1070 грн

  • залишення місця ДТП – штраф 255 грн, арешт на 15 діб або громадські роботи

Адреси відеокамер
Скріншот

Для фіксації порушень ПДР в столиці встановили 20 відеокамер за такими адресами в Києві:

  • вул. Олени Теліги, 39;

  • Набережне шосе, 4;

  • перехрестя Причальної та Дніпровської набережної;

  • вул. Братиславська, 18;

  • Чоколівський бульвар, 24;

  • дві камери на Північному мосту - в напрямку лівого і правого берегів;

  • на Броварському проспекті біля станції метро Лівобережна і на перехресті з вулицею Будівельників;

  • Південний міст – в напрямку лівого і правого берега;

  • проспект героїв Сталінграда, 25;

  • проспект Володимира Маяковського, д.56 і д.65;

  • бульвар Дружби народів, 27 і 36;

  • Столичне шосе, 58 в напрямку Києва та Обухова;

  • ще дві камери - на перехресті Харківської площі з вулицею Миколи Бажана.

Нагадаємо, що 24 квітня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, яким скасовуються штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно ввели штрафи за перевезення дітей без автокрісел.

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