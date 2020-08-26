У Києві водій Rolls-Royce припаркувався прямо на тротуарі

Obozrevatel Новини 12:30, 26.08.2020

Rolls-Royce Cullinan – один з улюблених автомобілів українських багатіїв. Цих машин на дорогах було б набагато більше, якби не обмежена квота. Проте, навіть Cullinan можна побачити на тротуарі.

Фото розкішного позашляховика, ціни на який доходять до $400 000, розмістили в Instagram vehicles.exclusive. Власник залишив свою машину прямо на тротуарі, ближче до елітного магазину одягу та аксесуарів.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на цю подію. Хтось зазначив, що, незважаючи на дорогий автомобіль і парковку в недозволеному місці, водій все ж подбав про пішоходів і залишив місце для проходу. Інші висловили свою точку зору більш чітко і не схвалили поведінку власника авто.

Власник Rolls-Royce Cullinan залишив машину на тротуарі.
Скріншот Instagram vehicles.exclusive
Користувачі незадоволені поведінкою порушника.
Скріншот Instagram vehicles.exclusive

Раніше OBOZREVATEL показував елітний автомобіль за $500 000, який евакуювали в центрі Києва за порушення правил паркування.

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