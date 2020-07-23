У Києві водій оригінально приховав номер авто від камер автофіксації

Введення системи автофіксації порушень ПДР в Україні сподобалося не всім автомобілістам. Багато хто відразу ж стали ховати і маскувати номера своїх машин.

Найпоширеніший спосіб – це заклеювання або замазування однією з цифр або ж букв держзнака. Однак нещодавно в Києві сфотографували автомобіль, власник якого відзначився дуже оригінальним способом приховування номера.

Ось так автомобіліст приховав номер. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Як видно на фото, опублікованих на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook, у цього Subaru Forester передній номерний знак нахилений вперед. При цьому встановлений він на рухомому механізмі, тому в будь-який момент номер можна поставити на місце.

Ось так автомобіліст приховав номер. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Теоретично така система може і не дозволити камері автофіксації зловити автомобіль на порушення. Разом з тим і не факт, що поліція може пред'явити претензії за таке ноу-хау. Головне, щоб номер можна було чітко розглянути з відстані в 20 м. У ПДР нічого не прописано з приводу того, що госназк може бути встановлений під нахилом. В іншому ж він відповідає всім вимогам – не забруднений, не закритий іншими предметами і закріплений в призначеному місці.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що столичні автомобілісти почали ховати номера своїх авто від камер контролю швидкості ще в перший день роботи системи автофіксації. А недавно на вулицях Києва був помічений VW Passat, номерний знак якого також замаскували дуже незвичайним чином.