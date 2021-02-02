У Києві виявили "золотий" суперкар із потужним мотором

Сергій Іванов Новини 11:30, 2.02.2021 Оновлено: 11:39, 2.02.2021

У столиці фани ексклюзивних автомобілів помітили ефектний суперкар Hennessey Venom 1000 Twin Turbo.

Про це повідомляє порnал TopGir. Автомобіль створений на базі легендарної моделі Dodge Viper тюнинговою компанією Hennessey Performance.

Від "звичайного" Dodge Viper дітище техаських майстрів відрізняється форсованим до 1120 к.с. мотором V10. 8,4-літровий двигун здатний розганяти двомісне купе до першої "сотні" за 2,7 секунди, а максимальна швидкість перевищує 400 км/год.

Виявлений у Києві Hennessey Venom 1000 Twin Turbo отримав яскраву зовнішність за рахунок золотий плівки, яка прикрасила не тільки кузов, але і дрібні деталі екстер'єру. Доповнюють образ хромовані легкосплавні колісні диски.

Останню розробку на базі Viper компанія показала 2017 року – 700-сильний Viper GTS-R Hennessey HPE700
hennesseyperformance.com

Нагадаємо, що компанія Hennessey Performance вже понад чверть століття займається професійним тюнінгом автомобілів десятка відомих брендів, а також займається будівництвом власних спортивних автомобілів. Уся продукція HP відрізняється глибокою модернізацією моторів, унаслідок чого їх потужність удвічі та більше разів перевищує віддачу стокового оригіналу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hennessey Performance "прокачала" улюблений пікап Америки, а також презентувала 1000-сильний пікап "Максимус" на базі Jeep.

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