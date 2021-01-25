У Києві виявили рідкісний позашляховик від Brabus

Сергій Іванов Новини 09:45, 25.01.2021 Оновлено: 10:07, 25.01.2021

Один із найпотужніших позашляховиків від компанії Brabus помічено на київських вулицях.

Про це повідомила Instagram-спільнота Topcars. Фани спортивних машин виявили в центрі столиці Brabus B63S-700 Widestar на київських номерах.

Фани спортивних машин виявили в центрі столиці Brabus B63S-700 Widestar
instagram.com/p/CKYDd4RJ5aV

Автомобіль побудований відомим німецьким тюнінговим ательє Brabus на базі позашляховика Mercedes-Benz GL63 AMG (X166). Це дорестайлінгова версія, яка випускалася в період із 2013 до 2016 р.

Автомобіль побудований відомим німецьким тюнінговим ательє Brabus на базі позашляховика Mercedes-Benz GL63 AMG
obozrevatel.com

Дебют доопрацьованого в ательє Brabus позашляховика, який отримав назву B63S-700 Widestar, відбувся восени 2013 року на "домашньому" автошоу у Франкфурті. Порівняно з серійною модифікацією потужність 5,5-літрового двигуна V8 збільшили з 550 до 700 к.с., що й було відзначено в назві моделі. А слово Widestar позначає фірмовий обвіс, який зробив вигляд автомобіля більш агресивним.

Дебют Brabus B63S-700 Widestar відбувся восени 2013 року на автошоу у Франкфурті
obozrevatel.com

700-сильний мотор дозволяє розігнати великий позашляховик до першої "сотні" за 4,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 300 км/год. На момент свого дебюту на IAA-2013 вартість такого "прокачаного" позашляховика становила близько 200 тисяч євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz показала електричний всюдихід для екстремалів, а в Україні пройшла презентація нового покоління седана S-Class.

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