У Києві виставили на продаж Mercedes 1941 року за $120 000
У Києві в продажу з'явився раритетний автомобіль Mercedes 1941 року випуску. За унікальну 80-річну машину продавець просить $120 000. Але з машиною все не так просто.
Транспортний засіб виставили на одному з популярних онлайн-майданчиків із продажу вживаних авто. В оголошенні автомобіль називають Mercedes-Benz Maybach S 600. Але в 40-х роках минулого століття моделі з такою назвою не існувало.
Як вдалося з'ясувати АвтоОбоз у колах ентузіастів, конкретний екземпляр являє собою новоріб на основі Mercedes W142, який виробляли в 1937-1942 роках.
Автомобіль постаралися витримати в класичній стилістиці, але елементи зовнішньої світлотехніки і деякі хромовані елементи не відповідають оригінальному стану моделі. З цієї причини колекційної цінності транспортний засіб не має, хоча і має дуже незвичний вигляд.
Салон Mercedes W142 також сильно змінили. Усередині повністю замінили оздоблення та додали новий декор. На підлозі привертають увагу сучасні килимки.
В оголошенні вказано об'єм двигуна 2,5 л. Найімовірніше, мотор теж не оригінальний. Продавець зазначив пробіг 10 000 км, але необов'язково, що цифра має стосунок до дійсності.
Варто зазначити, що $120 000 – дуже велика сума за такий автомобіль. Цінителям раритетного транспорту машина не здасться привабливою, а покупцям більш звичних, нехай і дорогих автомобілів, цей екземпляр не стане в нагоді. Хіба що в оренду на весілля здавати.
Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про раритетний Peugeot, який у 70-річному віці виставили на продаж в Україні.