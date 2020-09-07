У Києві виставили на продаж Mercedes 1941 року за $120 000

У Києві в продажу з'явився раритетний автомобіль Mercedes 1941 року випуску. За унікальну 80-річну машину продавець просить $120 000. Але з машиною все не так просто.

Транспортний засіб виставили на одному з популярних онлайн-майданчиків із продажу вживаних авто. В оголошенні автомобіль називають Mercedes-Benz Maybach S 600. Але в 40-х роках минулого століття моделі з такою назвою не існувало.

Величезний Mercedes-Benz Maybach S 600 сягає 6,2 м у довжину. Фото: auto.ria.com

Як вдалося з'ясувати АвтоОбоз у колах ентузіастів, конкретний екземпляр являє собою новоріб на основі Mercedes W142, який виробляли в 1937-1942 роках.

Оригінальний Mercedes W142, на якому засновано автомобіль з оголошення. Фото: mercedes-benz-publicarchive.com

Автомобіль постаралися витримати в класичній стилістиці, але елементи зовнішньої світлотехніки і деякі хромовані елементи не відповідають оригінальному стану моделі. З цієї причини колекційної цінності транспортний засіб не має, хоча і має дуже незвичний вигляд.

Деякі елементи на кузові підказують, що машині насправді не 80 років. Фото: auto.ria.com

Салон Mercedes W142 також сильно змінили. Усередині повністю замінили оздоблення та додали новий декор. На підлозі привертають увагу сучасні килимки.

В оголошенні вказано об'єм двигуна 2,5 л. Найімовірніше, мотор теж не оригінальний. Продавець зазначив пробіг 10 000 км, але необов'язково, що цифра має стосунок до дійсності.

Салон здається старим, але його також зробили заново. Фото: auto.ria.com

Усередині оновили оббивку. Фото: auto.ria.com

Варто зазначити, що $120 000 – дуже велика сума за такий автомобіль. Цінителям раритетного транспорту машина не здасться привабливою, а покупцям більш звичних, нехай і дорогих автомобілів, цей екземпляр не стане в нагоді. Хіба що в оренду на весілля здавати.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про раритетний Peugeot, який у 70-річному віці виставили на продаж в Україні.