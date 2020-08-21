У Києві викрали спортивний Porsche без злому. Фото

Стас Сіділєв Новини 13:31, 21.08.2020

Поліція Києва знайшла викрадений спорткар Porsche Cayman жовтого кольору. При цьому зловмисник, щоб вкрасти автомобіль, навіть не зламував його.

Власником німецького спортивного автомобіля виявився іноземець, який звернувся до поліції із заявою про викрадення машини. Доволі скоро правоохоронці знайшли спорткар Porsche в приватному секторі, а зловмисника затримали.

За інформацією TopGir, транспортний засіб викрав житель Чернігівської області, який працював у Києві на будівництві. Він викликав евакуатор і представився власником автомобіля. Йому нібито було потрібно відвезти автомобіль на СТО через зламану електроніку.

Зловмисник викликав евакуатор, щоб вкрасти Porsche.
Фото: Національна поліція

Зловмисникові загрожує тюремне ув'язнення терміном до 5 років.

Поліція знайшла вкрадений Porsche Cayman.
Фото: Національна поліція
Злочинцеві загрожує тюремне ув'язнення на 5 років.
Фото: Національна поліція

Раніше OBOZREVATEL показував спортивний автомобіль за $500 000, який відвезли на евакуаторі на штрафмайданчик за неправильне паркування в Києві.

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