У Києві викрали спортивний Porsche без злому. Фото
Поліція Києва знайшла викрадений спорткар Porsche Cayman жовтого кольору. При цьому зловмисник, щоб вкрасти автомобіль, навіть не зламував його.
Власником німецького спортивного автомобіля виявився іноземець, який звернувся до поліції із заявою про викрадення машини. Доволі скоро правоохоронці знайшли спорткар Porsche в приватному секторі, а зловмисника затримали.
За інформацією TopGir, транспортний засіб викрав житель Чернігівської області, який працював у Києві на будівництві. Він викликав евакуатор і представився власником автомобіля. Йому нібито було потрібно відвезти автомобіль на СТО через зламану електроніку.
Зловмисникові загрожує тюремне ув'язнення терміном до 5 років.
Раніше OBOZREVATEL показував спортивний автомобіль за $500 000, який відвезли на евакуаторі на штрафмайданчик за неправильне паркування в Києві.