У Києві відкрили найбільший сервісний центр МВС у країні

У столиці відкрито найбільший сервісний центр МВС в Україні – його площа перевищує 2 тисячі м кв.

Про це повідомляє пресслужба відомства на своє офіційній сторінці у Facebook. Центр розташований у Святошинському районі столиці, на вулиці Перемоги, 20 (на плутати з пр. Перемоги).

Дизайн будівлі виконано у сучасному стилі, а всередині реалізовано концепцію "прозорого офісу". Все у ньому орієнтоване на максимально швидке обслуговування відвідувачів.

У новому сервісному центрі МВС пропонується найширший вибір послуг – від видачі довідки про несудимість до постановки на облік транспортних засобів facebook.com/hsc.gov.ua

У новому сервісному центрі МВС пропонується найширший вибір послуг – від видачі довідки про несудимість до постановки на облік транспортних засобів. Для роботи співробітників та обслуговування клієнтів центр оснащено сучасними комп'ютерами та електронним обладнанням.

Передбачено можливість обслуговування людей з обмеженими можливостями facebook.com/hsc.gov.ua

Спростити процедуру обслуговування допоможе термінал електронної черги, а інформація виводиться на 85-сантиметровий LED-екран. Передбачено можливість обслуговування людей з обмеженими можливостями. Не забули й про наймолодших відвідувачів, для яких пропонується невеликий дитячий ігровий куточок, а згаяти час у черзі допоможуть книги, які доступні на полиці для буккросингу.

Для роботи співробітників та обслуговування клієнтів центр оснащено сучасними комп'ютерами та електронним обладнанням. facebook.com/hsc.gov.ua

Крім сучасної будівлі для прийому відвідувачів, центр має також закритий автодром для здачі практичних іспитів із водіння, майданчик для роботи експертів та парковку на 600 автомобілів. Новий центр став правонаступником відомого багатьом столичним автомобілістам колишнього МРЕВ на вул. Туполєва, 19, де перші машини почали реєструвати у далекому 1943 році.

Центр має автодром для складання іспитів із водіння, майданчик для роботи експертів і парковку на 600 авто facebook.com/hsc.gov.ua

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні тимчасово не штрафуватимуть власників авто на іноземних номерах, а також змінять процедуру підготовки водіїв та отримання посвідчення.