У Державному музеї авіації імені О.К. Антонова в найближчий уїк-енд буде проходити "Ретрослет OldCar".

Про повідомляє прес-служба організаторів. Через карантин у цьому році щорічний фестиваль "OldCarLand" вимушено поміняє свій формат відповідно до вимог МОЗ України. Крім того, одним з яскравих подій заходу стане пробіг старовинних автомобілів, який стартує 12 вересня о 10:30 від пам'ятника засновникам Києва і фінішує на території Музею авіації.

У Києві відбудеться дводенний "Ретроcлет OldCar". фото: oldcarland.com.ua

Унікальна мальовнича локація дозволить всім любителям старовинної техніки поспілкуватися з колегами і друзями, оцінити роботу реставраторів, побачити різноманітні зразки автомобілів і мотоциклів минулих років і просто приємно провести час далеко від суєтного мегаполіса.

12-13 вересня у Києві відбудеться дводенний "Ретроcлет OldCar". фото: oldcarland.com.ua

Потрапити на захід можна в суботу 12 вересня і неділю 13 вересня з 10:00 до 19:00. Вартість квитка в касі "Музею авіації" – 100 грн.

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