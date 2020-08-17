У Києві шлагбаум впав і пошкодив Rolls-Royce за $400 000

Obozrevatel Новини 09:40, 17.08.2020 Оновлено: 09:56, 17.08.2020

У Києві відбулася дуже дорога ДТП. З невідомих причин шлагбаум впав на купе Rolls-Royce Wraith. На жаль, без пошкоджень не обійшлося.

Фото інциденту було опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook.

Шлагбам впав на Rolls-Royce Wraith.
Скриншот публікації

Неприємний випадок трапився в центрі столиці, в ЖК "Новопечерські липки". Як видно, Rolls-Royce намагався заїхати на закриту територію, проте його не пустив шлагбаум. Перегороджувальний пристрій вдарив по автомобілю і, з огляду на знімок, розбив йому лобове скло (чи є інші пошкодження, сказати складно).

Очевидно, ремонт буде недешевим, враховуючи вартість британського купе. В Україні Rolls-Royce Wraith коштує 400 000 – 460 000 доларів залежно від комплектації.

Rolls-Royce Wraith.
Фото: cars.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні прямо під час руху загорівся дорогий Maserati.

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