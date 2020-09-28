У Києві розкішний Bentley запаркували на звалищі біля купи сміття

В одному з дворів столиці зняли Bentley Continental GT, який звернув на себе увагу локацією парковки. Незважаючи на те, що це дуже розкішний і ексклюзивний автомобіль, його залишили в дещо специфічному місці – біля сміттєвих баків і купи мотлоху.

На фоні звалища Bentley Continental GT дійсно виглядає особливо контрастно. Як зазначає TopGir, нехай розкішне купе і не найновіше (2012 модельного року), фото все одно вийшло дуже ефектним.

Втім, подібна картина – не рідкість для України. Наприклад, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в схожій "обстановці" в Харкові припаркували BMW за 120 000 доларів.