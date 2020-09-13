У Києві пройшов ретрослет авто і мототехніки OldCar-2020. Фоторепортаж

У минулий уїк-енд в Києві проходив ретрослет автомобільної і мотоциклетної техніки OldCar-2020.

АвтоОбоз не міг залишатися осторонь і не побувати на цьому унікальному заході, який, незважаючи на Коронавірусние істерію, все-таки вдалося провести.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Цього року ретрослет в черговий раз проводився на одній з найцікавіших локацій, існуючих в столиці – Державному музеї авіації України, який розташовується по сусідству з аеропортом "Київ".

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

А почався нинішній ретрослет в суботу з масштабного пробігу колони учасників центральними вулицями Києва в супроводі пильних співробітників поліції.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

До полудня екіпажі, які брали участь у пробігу, возз'єдналися з колегами, які готували свої експозиції на виставкових площах Музею авіації.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

На території музею зібралися в цьому році понад 200 автомобілів і мотоциклів, випущених 30-80-ті роки минулого століття. Любителі двоколісних транспортних засобів могли познайомити з первістками української вело- та мототехніки з колекції реставраційної майстерні "АС Heritage".

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Серед них – найперший львівський мотовелосипед В902 в повністю оригінальному стані і на ходу, а також перший післявоєнний жіночий велосипед ХВЗ В-22, який випускався на заводах у Харкові та Львові.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Як завжди, на ретрослете були представлені цікаві зразки військової техніки – вантажівки і всюдиходи, які поставлялися в СРСР по ленд-лізу в роки Другої світової війни. А також різні зразки радянської техніки, включаючи легендарну "півторатонку" ГАЗ-АА і "Іван-Вілліс" ГАЗ-67Б.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

У виставці брало участь велика кількість автомобілів різних марок. Любителі американського автопрому могли побачити рідкісний седан марки De Soto, оцінити багатофункціональність армійського Willys МВ, заглянути в салон санітарного Dodge WC54 або зробити фото у яскраво-жовтого кабріолета Ford Mustang Boss.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Шанувальники радянського автопрому могли оцінити прекрасно відреставровані кабріолет "Победа" ГАЗ-20В і міліцейську "копійку" ВАЗ-2101 з колекції Анатолія Шумського, а також чудову "Волгу" ГАЗ-24 в міліцейській лівреї і повним комплектом спеціального обладнання епохи "розвинутого соціалізму" з зiбрання реставраційної майстерні Vintage Motors.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Велику експозицію традиційно представили реставратори і ентузіасти ретро руху з "Кузні тест-драйвів".

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Крім того, на нинішній зліт зібралися любителі найрізноманітніших брендів і просто фани ретро, а хороша погода сприяла спілкуванню і відпочинку.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Через карантиннi обмеження в цьому році фестиваль не встановив рекордів по чисельності екіпажів або кількості відвідувачів. Але, хочеться вірити, що в наступному році OldCar знову отримає статус наймасштабнішого зльоту ретро техніки в Україні...

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

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