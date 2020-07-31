У Києві попався позашляховик за 14 мільйонів гривень

Нещодавно на дорозі попався ексклюзивний позашляховик Mansory Coastline – тюнінгований Rolls-Royce Cullinan, який з урахуванням доопрацювань коштує понад $500 000 або близько 14 мільйонів гривень.

Тепер рідкісний кросовер Роллс-Ройс у тюнінгу від Mansory сфотографували зблизька. Автомобіль на швейцарській реєстрації.

Від стандартного Rolls-Royce Cullinan модифікований Coastline в першу чергу відрізняється новим обвісом з іншими бамперами, розширеними колісними арками і великою кількістю карбонових елементів.

Всі хромовані деталі (включаючи передню решітку) виконані в чорному глянсовому кольорі.

Раніше Mansory Coastline вже бачили в Україні. Фото: Instagram luxcar_of_ua

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відправили на штрафмайданчик ексклюзивний суперкар за $500 000 за неправильне паркування.