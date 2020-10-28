У Києві помітили Toyota Camry із загадковими номерними знаками

У Києві зняли незвичайну Toyota Camry останнього покоління. Машина звернула на себе увагу загадковими номерними – раніше держзнаки подібного формату в Україні ніколи не зустрічалися.

Знімок автомобіля опублікували в Facebook-спільноті Київ Автомобільний. Як видно на зображенні, номера "Кемрі" схожі на російські, але при цьому у них, чорний, а не білий фон.

Toyota Camry з невідомими номерами, яку зняли в Києві facebook.com/autokiev.info

З іншого боку, є схожість не з цивільними, а військовими номерами РФ. Однак на оригінальних номерах міноборони Росії обов'язково присутній напис "rus" (в даному випадку його немає), а сам номер містить не три, а чотири цифри. Крім того, справа має бути вказаний код військового округу, тоді як на номері "Тойоти" вказана цивільна реєстрація – Московської області (число 750).

Цивільні номера РФ Drive2

Військові номера РФ Drive2

Можливо, номери автомобіля дійсно є російськими, але власник їх замаскував якимось чином.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що з початку року українці купили 360 нових автомобілів Lada. Це менше 1% від загального числа кількості продажів нових авто в Україні.