У Києві помітили патрульний автомобіль французької поліції

В одному з районів Києва помітили незвичайний поліцейський автомобіль. Цікавий він тим, що відноситься не до української, а французької поліції.

Відповідний знімок опублікував в Facebook користувач Юрій Дацик.

Renault Megane французької поліції в Києві. Юрій Дацик, Facebook

Як видно на фото, це Renault Meganе у характерному "розфарбовуванні" поліції Франції та з проблисковими маячками синього кольору.

Можливо, даний автомобіль виявився в Україні в рамках зйомок фільму "The Last Mercenary" ( "Останній найманець") з Жан-Клод Ван Даммом у головній ролі. За сюжетом події відбуваються в Парижі, хоча зйомки здійснюються якраз в Києві.

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