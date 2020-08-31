У Києві помітили патрульний автомобіль французької поліції

Віталій Сазонов Новини 10:34, 31.08.2020

В одному з районів Києва помітили незвичайний поліцейський автомобіль. Цікавий він тим, що відноситься не до української, а французької поліції.

Відповідний знімок опублікував в Facebook користувач Юрій Дацик.

Renault Megane французької поліції в Києві.
Юрій Дацик, Facebook

Як видно на фото, це Renault Meganе у характерному "розфарбовуванні" поліції Франції та з проблисковими маячками синього кольору.

Можливо, даний автомобіль виявився в Україні в рамках зйомок фільму "The Last Mercenary" ( "Останній найманець") з Жан-Клод Ван Даммом у головній ролі. За сюжетом події відбуваються в Парижі, хоча зйомки здійснюються якраз в Києві.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні на днях зняли найкрутіший кросовер Skoda.

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