У жахливому стані: у Києві помітили 'допотопний' автомобіль таксі

Радянські автомобілі на роботі в таксі Києва давно стали винятком. І, тим не менш, періодично вони все ж зустрічаються, причому в деяких випадках ці авто вражають своїм станом. Одну з таких "залізних конячок" недавно помітили на Севастопольській площі.

Відповідне фото автомобіля було опубліковано у спільноті Автомобільний Київ соцмережі Facebook.

Старенький Москвич на службі таксі

Як видно, в столиці "таксує" старенький Москвич-2141. Така машина випускалася доволі довго – з 1986 по 2002 роки, і, судячи з її стану, в даному випадку це модель ранніх років випуску. Доглянутою машиною явно назвати не можна: у Москвича вже "вицвіло" ЛФП, безліч вм'ятин по кузову, а деякі навісні елементи і зовсім відсутні.

Старенький Москвич на службі таксі

У коментарях до фото один з користувачів зазначив, що це таксі коштує на Севастопольській площі регулярно з 2012 року, при цьому незрозуміло, на що розраховує його власник. При цьому, за словами іншого користувача, тарифи у даного "перевізника" нерідко вищі, ніж у служб таксі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві нещодавно зняли один з найдорожчих автомобілів у світі – дуже потужний Porsche за 6 млн грн.