У Києві помітили на парковці два суперкари-конкуренти на мільйон

У одного з престижних столичних торгових центрів помітили два суперкари-конкуренти – Bentley та Rolls-Royce.

Про це повідомила Instagram-спільнота luxcar_of_ua. Шанувальники люксових машин виявили в центрі столиці припарковані поруч Bentley Continental GT та Rolls-Royce Ghost на українських номерах. Сумарна вартість двох таких авто становить близько мільйона доларів.

Автомобілі цих британських брендів є популярними серед українських підприємців та бізнесменів. Тільки за 2019 рік в Україні через офіційну дилерську мережу Rolls-Royce було продано 16 автомобілів, до того ж 11 з них – позашляховики Cullinan вартістю від 13,4 мільйона грн. Порівняно з 2018 роком продажі RR у нас в країні виросли більш ніж утричі.

Rolls-Royce у Києві не розкіш, а засіб пересування instagram.com/luxcar_of_ua

Усього за 15 років роботи представництва понад 100 українців стали власниками Rolls-Royce. Любов до британської "класики" в Україні відчувають давно – вперше автомобіль цієї марки з'явився у Одесі вже у 1914 році.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, використовуються Rolls-Royce в Україні не тільки для перевезення людей, а й для продажу... картоплі.