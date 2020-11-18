У Києві помітили Mercedes S-Class, навантажений мішками моркви

Віталій Сазонов Новини 09:54, 18.11.2020 Оновлено: 10:03, 18.11.2020

Mercedes-Benz S-Class із незвичайним вантажем зняли на парковці одного з київських супермаркетів. На фото потрапив момент, як двоє чоловіків завантажують в елітний представницький автомобіль мішки з морквою.

Відповідні знімки опублікувала Facebook-спільнота "Подслушано у водителей Киев". Як видно на кадрах, мішки, набиті овочами, клали не тільки в багажник, а й салон автомобіля. Причому це був не 20-и чи 15-річний преміум-седан, а порівняно новий Mercedes – S-Class попереднього покоління (у кузові W222).

Mercedes S-Class W222 із мішками моркви
facebook.com/poduvod

"Морква в акції, можна і в салон S-Class покласти", – свідчить підпис до фото.

Mercedes S-Class W222 із мішками моркви
facebook.com/poduvod
Mercedes S-Class W222
wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомобільний номер "0 10" продали за 4,8 млн грн. Цьому держзнаку вже 118 років.

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