У Києві помітили Mercedes S-Class, навантажений мішками моркви

Mercedes-Benz S-Class із незвичайним вантажем зняли на парковці одного з київських супермаркетів. На фото потрапив момент, як двоє чоловіків завантажують в елітний представницький автомобіль мішки з морквою.

Відповідні знімки опублікувала Facebook-спільнота "Подслушано у водителей Киев". Як видно на кадрах, мішки, набиті овочами, клали не тільки в багажник, а й салон автомобіля. Причому це був не 20-и чи 15-річний преміум-седан, а порівняно новий Mercedes – S-Class попереднього покоління (у кузові W222).

"Морква в акції, можна і в салон S-Class покласти", – свідчить підпис до фото.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомобільний номер "0 10" продали за 4,8 млн грн. Цьому держзнаку вже 118 років.