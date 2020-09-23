У Києві помітили кортеж ексклюзивних броньованих позашляховиків

Obozrevatel Новини 14:05, 23.09.2020 Оновлено: 14:18, 23.09.2020

На київських дорогах помітили кортеж із двох незвичайних авто. Це рідкісні для української місцевості позашляховики, які до того ж ще й броньовані.

Відповідне відео опублікував Instagram-акаунт lux.vehic1es.

У Києві зняли кортеж із двох броньованих Cadillac Escalede.
Скриншот публікації

Як видно на відео, це пара Cadillac Escalade передостаннього покоління. Обидві машини мають бронезахист, крім того, у них індивідуальні номери – "7777" і "0007" відповідно.

За однією з версій, на такому кортежі пересувається глава "Нафтогазу України", за іншою – ексдепутат Вілен Шатворян.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Харкові зняли Porsche Cayenne c "полюційною" символікою.

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