У Києві помітили кортеж ексклюзивних броньованих позашляховиків

На київських дорогах помітили кортеж із двох незвичайних авто. Це рідкісні для української місцевості позашляховики, які до того ж ще й броньовані.

Відповідне відео опублікував Instagram-акаунт lux.vehic1es.

Як видно на відео, це пара Cadillac Escalade передостаннього покоління. Обидві машини мають бронезахист, крім того, у них індивідуальні номери – "7777" і "0007" відповідно.

За однією з версій, на такому кортежі пересувається глава "Нафтогазу України", за іншою – ексдепутат Вілен Шатворян.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Харкові зняли Porsche Cayenne c "полюційною" символікою.