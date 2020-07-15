У Києві один з одним зіткнулися два BMW, Mercedes і Camaro

У Києві сталася ДТП за участю відразу чотирьох елітних авто. Дорогі машини здійснили зіткнення один з одним.

Як повідомляє 112.ua, аварія сталася на Повітрофлотському проспекті. У неї потрапили Mercedes-Benz S-Class, BMW 760, BMW Z4 і Chevrolet Camaro. Як видно, вони утворили "паровозик".

Аварія за участю чотирьох елітних авто Фото: 112.ua

Повідомляється, що на момент ДТП на дорозі утворився затор. Серед людей, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що сучасні автомобілі назвали причиною більшості аварій.