У Києві на порушенні ПДР зловили "головного борця" з героями паркування

Obozrevatel Новини 13:57, 17.08.2020 Оновлено: 14:08, 17.08.2020

У мережі Facebook з'явилося фото з евакуатором, який привернув увагу незвичайним як для такого авто порушенням ПДР. А саме – спецтехніку припаркували на тротуарі, причому на зустрічній смузі руху.

Відповідний знімок опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook.

У Києві евакуатор залишили просто на тротуарі.
Скриншот публікації

Автор фотографії супроводив знімок риторичним запитанням: "Цікаве запитання! Евакуаторам можна паркуватися на пішохідному (тротуарі. – Ред.). І на зустрічній смузі?".

Судячи з усього, так він натякнув, що водій автомобіля порушив, по суті, те, з чим сам бореться.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві шлагбаум пошкодив Rolls-Royce вартістю 400 000 доларів.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Хто ніколи не захворіє на COVID-19

У Білорусі помітили колону військової техніки: їхала з боку Росії. Відео

Снайпер "ЛНР" не витримав знущань і здався ЗСУ: з'явилися подробиці

У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: головне про протести 17 серпня

Слєпаков назвав Лукашенка "колгоспником, монстром і кровожером": вірш "підірвав" мережу