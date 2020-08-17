У Києві на порушенні ПДР зловили 'головного борця' з героями паркування

У Києві евакуатор залишили просто на тротуарі.. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У мережі Facebook з'явилося фото з евакуатором, який привернув увагу незвичайним як для такого авто порушенням ПДР. А саме – спецтехніку припаркували на тротуарі, причому на зустрічній смузі руху.

Відповідний знімок опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook.

У Києві евакуатор залишили просто на тротуарі. Скриншот публікації

Автор фотографії супроводив знімок риторичним запитанням: "Цікаве запитання! Евакуаторам можна паркуватися на пішохідному (тротуарі. – Ред.). І на зустрічній смузі?".

Судячи з усього, так він натякнув, що водій автомобіля порушив, по суті, те, з чим сам бореться.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві шлагбаум пошкодив Rolls-Royce вартістю 400 000 доларів.

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