У Києві евакуювали суперкар за 500 000 доларів. Фото

У Києві 30 липня на вулиці Малій Житомирській евакуювали елітний автомобіль – суперкар McLaren 720S Spider – за порушення правил парковки. Авто коштує близько 500 000 доларів.

McLaren 720S Spider коштує близько $500 000. Фото: Київ Автомобільний в Facebook

Київ Автомобільний в Facebook повідомляє, що власник суперкару вже виплатив штраф і забрав свій автомобіль. Цікаво, що на авто немає реєстраційних номерів.

За інформацією ЗМІ, це єдиний екземпляр моделі 720S з кузовом родстер в Україні. Британський суперкар оснащено двигуном V8 твін-турбо потужністю 720 к.с., максимальна швидкість становить 340 км/год. Втім, в нашій країні доріг для розкриття такого технічного потенціалу немає.

Власник вже виплатив штраф і забрав свій McLaren. Фото: Київ Автомобільний в Facebook

Автомобіль евакуювали за неправильну парковку. Фото: Київ Автомобільний в Facebook

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