У Києві евакуювали суперкар за 500 000 доларів. Фото

Obozrevatel Новини 17:06, 30.07.2020

У Києві 30 липня на вулиці Малій Житомирській евакуювали елітний автомобіль – суперкар McLaren 720S Spider – за порушення правил парковки. Авто коштує близько 500 000 доларів.

McLaren 720S Spider коштує близько $500 000.
Фото: Київ Автомобільний в Facebook

Київ Автомобільний в Facebook повідомляє, що власник суперкару вже виплатив штраф і забрав свій автомобіль. Цікаво, що на авто немає реєстраційних номерів.

За інформацією ЗМІ, це єдиний екземпляр моделі 720S з кузовом родстер в Україні. Британський суперкар оснащено двигуном V8 твін-турбо потужністю 720 к.с., максимальна швидкість становить 340 км/год. Втім, в нашій країні доріг для розкриття такого технічного потенціалу немає.

Власник вже виплатив штраф і забрав свій McLaren.
Фото: Київ Автомобільний в Facebook
Автомобіль евакуювали за неправильну парковку.
Фото: Київ Автомобільний в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні знайшли найдорожчий позашляховик BMW, який обійшовся власникові майже в 200 000 євро.

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