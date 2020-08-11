У Києві BMW "стала жертвою" паркувальних напівсфер

Obozrevatel Новини 10:58, 11.08.2020

У соцмережі Facebook з'явилося фото з незвичайним "паркуванням" BMW 3-Series. Якимось чином водієві вдалося "загнати" своє авто на бетонні півсфери.

Відповідний знімок розмістив в співтоваристві Автомобільний Київ користувач Олександр Тарасенко.

BMW "запарковали" на бетонних півсферах.
Скріншот публікації

Як видно на фото, автомобіль повністю стоїть днищем на паркувальних обмежувачах. При цьому колеса з лівого боку взагалі відірвані від землі. Швидше за все, водій не розрахував швидкість і траєкторію руху, внаслідок чого опинився на бетонних півсферах.

Наскільки серйозні пошкодження отримала машина, невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що пасажир Rolls-Royce зняв порушника-дрифтера на BMW в Одесі.

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