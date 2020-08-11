МоваЯзык

Топтеми:

У Києві BMW "стала жертвою" паркувальних напівсфер

Obozrevatel
Obozrevatel
Новини
8,5 т.
У Києві BMW 'стала жертвою' паркувальних напівсфер

BMW "запарковали" на бетонних півсферах.. Фото: Київ автомобільний

У соцмережі Facebook з'явилося фото з незвичайним "паркуванням" BMW 3-Series. Якимось чином водієві вдалося "загнати" своє авто на бетонні півсфери.

Відповідний знімок розмістив в співтоваристві Автомобільний Київ користувач Олександр Тарасенко.

BMW "запарковали" на бетонних півсферах.

BMW "запарковали" на бетонних півсферах. Скріншот публікації

Як видно на фото, автомобіль повністю стоїть днищем на паркувальних обмежувачах. При цьому колеса з лівого боку взагалі відірвані від землі. Швидше за все, водій не розрахував швидкість і траєкторію руху, внаслідок чого опинився на бетонних півсферах.

Наскільки серйозні пошкодження отримала машина, невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що пасажир Rolls-Royce зняв порушника-дрифтера на BMW в Одесі.

Автоновини УкраїниПДРкурйозпарковкаавто
Поділитися в Facebook
  2. Авто
  3. Новини