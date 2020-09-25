У Києві автомобіль "посадили на ланцюг" для захисту від евакуатора

Віталій Сазонов Новини 11:35, 25.09.2020

У Києві біля метро Лівобережна зняли Chevrolet Lacetii з незвичайним "доважком". Власник посадив свою машину на ланцюг у буквальному сенсі цього слова – судячи з усього, для захисту від примусової евакуації.

Відповідне фото опублікував користувач Facebook Левашов Андрій в співтоваристві Києві Автомобільний.

У Києві Chevrolet Lacetti "посадили на ланцюг".
Скріншот публікації

Як видно, колесо "Лача" прикували до металевої огорожі за допомогою звичайного велосипедного замка. На думку про те, що господар машини вирішив таким чином уберегти себе від евакуації, говорить те, що "Шевроле" припаркований з порушенням – прямо на проїжджій частині.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українець пригнав з Японії ідеальний вживаний Mercedes за відносно невеликі гроші.

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