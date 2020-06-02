У Києві автофіксацію порушень ПДР уже навчилися обходити

Учора, 1 червня, в Києві та Київській області запрацювала автоматична фіксація порушень ПДР. Однак уже щонайменше один автовласник, схоже, придумав, як уникнути покарання в разі перевищення швидкості.

На своєму кросовері Skoda Kodiaq він заклеїв папером частину номерного знака. Відповідне фото з підписом "перший день фотофіксації порушень" було опубліковано на Facebook-сторінці Автомобільний Київ користувачем Sergey Zhuravel.

Власник Шкоди їздив (їздить) із заклеєним номером Автомобільний Київ, Sergey Zhuravel

Утім, ефективність такої системи неоднозначна: з одного боку, вона дійсно не дозволяє камері зафіксувати номер, а з іншого, як справедливо відзначили деякі користувачі в коментарях, працювати вона буде "до першого патруля".

Як уже писав OBOZREVATEL, раніше в МВС розповіли подробиці про те, як працює автоматична фіксація порушень ПДР, і розвінчали про неї головні міфи.

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