Головна Новини
31 березня • оновлено в 18:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

У Харкові знайшли новий Москвич-2141, якому 32 роки

2.9т
Читати матеріал російською

Старі автомобілі не перестають радувати око. На цей раз в Харкові знайшли старий Москвич – АЗЛК 2141 Алеко 1988 року випуску. При цьому знахідку можна назвати новою.

На даний момент автомобілю виповнилося 32 роки. Протягом трьох десятиліть цей Москвич 2141 експлуатували, але не дуже активно. В результаті пробіг становить близько 25 тисяч кілометрів.

Москвич 2141 з Харкова

Москвич 2141 з Харкова

скріншот відео

Зовсім небагато для 32-річного Москвича. Однак новим автомобіль теж не назвеш. Тим не менш, цей б/у АЗЛК-2141 1988 року саме так і виглядає.

ЧИТАЙТЕ: Старий радянський фургон перетворили на трактор: дивовижні фото

Завдяки якісному догляду, своєчасному обслуговуванню та гаражному зберіганню машина відмінно збереглася і виглядає так, немов тільки но зійшла з конвеєра. Хоча цю модель припинили виробляти в 2001 році.

Москвич 2141 з Харкова

Москвич 2141 з Харкова

скріншот відео

Запустили конвеєр у 1986 році. Тобто конкретний екземпляр належить до однієї з перших партій. Про це також свідчать рідкісний бежевий колір, світле оздоблення салону та 80-сильний двигун від ВАЗ-2106, який спочатку встановлювали в 2141-й Москвич.

Салон Москвич 2141 виглядає відмінно

Салон Москвич 2141 виглядає відмінно

скріншот відео

Двигун Москвич-2141 запозичив у ВАЗ 2106

Двигун Москвич-2141 запозичив у ВАЗ 2106

скріншот відео

Дивно, що на кузові немає навіть натяку на іржу. Адже перші екземпляри не відрізнялися стійкістю до корозії. Мабуть, в такому хорошому стані автомобіль зуміє проіснувати ще як мінімум 30 років.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні виставили на продаж дуже незвичайний Daewoo Lanos.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
ВАЗ АЗЛК Москвич ретро б/к автомобіль авто
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
красивый автомобиль...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мой господин
Мой господин
Один в один как у меня был,я на нём в 1991 году в Лисичанск приезжал
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мой господин
Мой господин
Мой господин, 11200 рублей отдал,как сейчас помню
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Евгеньев Александр
Евгеньев Александр
Треба негайно спалить,як наследие клятого тоталитарного режима
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

  • Коли в Україні настане пік коронавірусу : в МОЗ обнадіяли прогнозом

  • Український інфекціоніст розбив міф про те, що спека допоможе вбити коронавірус

  • У Франції заявили про препарат від коронавірусу, який вбиває хворобу за 6 днів

  • Коронавірус в Україні атакував молодь: епідеміолог назвала причину

Новини авто

Топпублікації

Топблоги