У Харкові знайшли новий Москвич-2141, якому 32 роки

Старі автомобілі не перестають радувати око. На цей раз в Харкові знайшли старий Москвич – АЗЛК 2141 Алеко 1988 року випуску. При цьому знахідку можна назвати новою.

На даний момент автомобілю виповнилося 32 роки. Протягом трьох десятиліть цей Москвич 2141 експлуатували, але не дуже активно. В результаті пробіг становить близько 25 тисяч кілометрів.

Москвич 2141 з Харкова скріншот відео

Зовсім небагато для 32-річного Москвича. Однак новим автомобіль теж не назвеш. Тим не менш, цей б/у АЗЛК-2141 1988 року саме так і виглядає.

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Завдяки якісному догляду, своєчасному обслуговуванню та гаражному зберіганню машина відмінно збереглася і виглядає так, немов тільки но зійшла з конвеєра. Хоча цю модель припинили виробляти в 2001 році.

Москвич 2141 з Харкова скріншот відео

Запустили конвеєр у 1986 році. Тобто конкретний екземпляр належить до однієї з перших партій. Про це також свідчать рідкісний бежевий колір, світле оздоблення салону та 80-сильний двигун від ВАЗ-2106, який спочатку встановлювали в 2141-й Москвич.

Салон Москвич 2141 виглядає відмінно скріншот відео

Двигун Москвич-2141 запозичив у ВАЗ 2106 скріншот відео

Дивно, що на кузові немає навіть натяку на іржу. Адже перші екземпляри не відрізнялися стійкістю до корозії. Мабуть, в такому хорошому стані автомобіль зуміє проіснувати ще як мінімум 30 років.

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