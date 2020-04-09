У Харкові Tesla Model S загорілася від удару в ДТП. Фото

У Харкові на перехресті вулиць Академіка Павлова та Героїв Праці (Московський р-н) сталася ДТП: Skoda Fabia в'їхала в Tesla Model S. Ніхто не постраждав, проте електромобіль загорівся.

За попередньою інформацією, водій старої Шкода порушив ПДР, що і призвело до зіткнення. Автомобіль передбачуваного винуватця ДТП отримав досить серйозні пошкодження передньої частини. У той же час Тесла виглядає цілком непогано.

Skoda Fabia отримала серйозні пошкодження Патрульна поліція Харківської області

Невелика ступінь пошкоджень електрокара в тому числі може бути пов'язана з розташованим в днище кузова батарейним блоком, що укладено в міцний силовий каркас. Однак удар припав якраз в бічну частину кузова Model S.

Через удар електромобіль Tesla Model S загорівся 057.ua

Це могло викликати пошкодження батарей, які нерідко в цьому випадку в наслідок хімічної реакції починають горіти. Очевидці помітили велику кількість диму, який свідчить про внутрішній спалах компонентів електрокара. Подробиці події уточнюються.

Удар прийшовся в бічну частину кузова Model S Патрульна поліція Харківської області

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