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9 квітня • оновлено в 17:20
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У Харкові Tesla Model S загорілася від удару в ДТП. Фото

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У Харкові на перехресті вулиць Академіка Павлова та Героїв Праці (Московський р-н) сталася ДТП: Skoda Fabia в'їхала в Tesla Model S. Ніхто не постраждав, проте електромобіль загорівся.

За попередньою інформацією, водій старої Шкода порушив ПДР, що і призвело до зіткнення. Автомобіль передбачуваного винуватця ДТП отримав досить серйозні пошкодження передньої частини. У той же час Тесла виглядає цілком непогано.

Skoda Fabia отримала серйозні пошкодження

Skoda Fabia отримала серйозні пошкодження

Патрульна поліція Харківської області

Невелика ступінь пошкоджень електрокара в тому числі може бути пов'язана з розташованим в днище кузова батарейним блоком, що укладено в міцний силовий каркас. Однак удар припав якраз в бічну частину кузова Model S.

Через удар електромобіль Tesla Model S загорівся

Через удар електромобіль Tesla Model S загорівся

057.ua

Це могло викликати пошкодження батарей, які нерідко в цьому випадку в наслідок хімічної реакції починають горіти. Очевидці помітили велику кількість диму, який свідчить про внутрішній спалах компонентів електрокара. Подробиці події уточнюються.

Удар прийшовся в бічну частину кузова Model S

Удар прийшовся в бічну частину кузова Model S

Патрульна поліція Харківської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий Chevrolet Corvette вже встигли розбити наступного дня після покупки.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Tesla електромобілі ДТП авто
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Гоша Злой
Гоша Злой
батареи в этой машине - 50% стоимости самой машины. можно на разборку отправлять смело тачку
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
что-то новое в опредилении марки машины:"старая Шкода ".так держать стас сидилев
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Повеселили. У Теслы расxepякана вся боковая часть, менять как минимум крыло, обе двери, и еще вопрос, насколько ее повело от бокового удара. Плюс подгорело нутро и электроника. Автору что, Маск премию пообещал за подобный бpeд выписать?
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