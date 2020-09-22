У Харкові помітили Porsche Cayenne з поліційною символікою

У Харкові помітили незвичайний кросовер Porsche Cayenne. Автомобіль привернув увагу наявністю поліційної символіки.

Відповідне фото опублікував Instagram-акаунт h_kharkov.

Як видно на знімку, на кузові "Порше" нанесено ліврею Патрульної поліції України. Однак не все так просто: замість напису "поліція", на авто в жартівливій формі написано "полюція". Тобто це не справжнє патрульне авто, однак власнику, вочевидь, все одно загрожує штраф за незаконне використання символіки правоохоронних органів у розмірі від 17 до 34 тис. грн (якщо власник машини – фізособа).

До речі, це не перший незвичайний автомобіль із поліційною символікою, який трапляється на дорогах Харкова. Кілька днів тому в місті бачили "патрульний" Jeep Grand Cherokee на литовських номерах.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні почали видавати спецномери для електромобілів.