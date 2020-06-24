У харківському гаражі знайшли Toyota Corolla з СРСР

Стару Toyota Corolla (Toyota Sprinter) 1984 року випуску виявили в одному з гаражів Харкова. На автомобілі реєстраційні номери часів СРСР.

Цікаво також те, що в автомобілі праворульная компоновка – до СРСР вживана Тойота Королла потрапила з Японії. Пробіг машини трохи перевищує 68 тис. км.

Стару Toyota Corolla часів СРСР знайшли в Харкові. Фото: motor.ru

Стару Toyota Corolla часів СРСР знайшли в Харкові. Фото: motor.ru

Судячи з даних в техпаспорті автомобіля, виданому в 1990 році, власником був співробітник заводу "Радіореле". Ключова особливість транспортного засобу – кондиціонер, який здавався чимось неймовірним для цивільного автомобіля на радянській території.

Стару Toyota Corolla часів СРСР знайшли в Харкові. Фото: motor.ru

До руху стару Короллу призводить 1,3-літровий двигун потужністю 75 к.с., який працює в парі з 4-ступеневою механічною КПП.

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Завдяки тривалому гаражному зберіганню, невеликому загальному пробігу та беззаперечній якості японських автомобілів кінця ХХ століття Toyota Corolla перебуває в дуже хорошому технічному стані та чудово виглядає.

Стару Toyota Corolla часів СРСР знайшли в Харкові. Фото: motor.ru

Стару Toyota Corolla часів СРСР знайшли в Харкові. Фото: motor.ru

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