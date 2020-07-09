У гібридного Lamborghini відняли дах
Італійський автовиробник представив перший серійний гібридний родстер Lamborghini Sian Roadster.
Новинка представлена на базі показаного раніше купе Sian. Автомобіль позбавили даху, причому, її не можна замовити навіть за доплату.
Гібридна силова установка складається з 785-сильного атмосферного V12 об'ємом 6,5 літра і допоміжного електромотора на 34 к.с. Останній об'єднали в загальному корпусі з роботизованою коробкою передач ISR. Джерелом енергії для живлення електромотора виступає суперконденсатор. Він заряджається при кожному гальмуванні і забезпечує електромотор піковим струмом 600 ампер.
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Дует електромотор- суперконденсатор допомагає ДВС при розгоні до 130 км/год, а також в момент перемикання передач. До першої "сотні" родстер розганяється менш ніж за 2,9 секунди, а максимальна швидкість досягає 350 км/год.
Всього буде виготовлено 19 екземплярів гібридного родстера, причому всі вони вже розкуплені. Цікаво, що разом 19 родстерів і 63 купе утворюють число 1963 – рік заснування компанії Lamborghini.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lamborghini презентувала новий суперкар.