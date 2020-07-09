У гібридного Lamborghini відняли дах

Італійський автовиробник представив перший серійний гібридний родстер Lamborghini Sian Roadster.

2021 Lamborghini Sian Roadster. фото: lamborghini.com

Новинка представлена на базі показаного раніше купе Sian. Автомобіль позбавили даху, причому, її не можна замовити навіть за доплату.

2021 Lamborghini Sian Roadster. фото: lamborghini.com

Гібридна силова установка складається з 785-сильного атмосферного V12 об'ємом 6,5 літра і допоміжного електромотора на 34 к.с. Останній об'єднали в загальному корпусі з роботизованою коробкою передач ISR. Джерелом енергії для живлення електромотора виступає суперконденсатор. Він заряджається при кожному гальмуванні і забезпечує електромотор піковим струмом 600 ампер.

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2021 Lamborghini Sian Roadster. фото: lamborghini.com

Дует електромотор- суперконденсатор допомагає ДВС при розгоні до 130 км/год, а також в момент перемикання передач. До першої "сотні" родстер розганяється менш ніж за 2,9 секунди, а максимальна швидкість досягає 350 км/год.

Всього буде виготовлено 19 екземплярів гібридного родстера, причому всі вони вже розкуплені. Цікаво, що разом 19 родстерів і 63 купе утворюють число 1963 – рік заснування компанії Lamborghini.

2021 Lamborghini Sian Roadster. фото: lamborghini.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lamborghini презентувала новий суперкар.